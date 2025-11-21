Трамп озвучил ультиматум для Украины по мирному плану США: какой дедлайн

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна определиться по предложенному Вашингтоном мирному плану до 27 ноября. Об этом он сказал во время общения с журналистами, фактически озвучив ультиматум Киеву относительно документа, состоящего из 28 пунктов и разработанного США совместно с представителями России, однако без участия Украины и европейских партнеров.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что у Украины есть время до 27 ноября, когда в США День благодарения, чтобы принять новый мирный план США.

"Следующий четверг является "подходящим" дедлайном для Украины, чтобы согласиться на предложенное США мирное соглашение", — сказал Трамп.

Президент США утверждает, что Киев "теряет территории", а российский диктатор Владимир Путин якобы "не стремится к новой войне". В то же время, Трамп заявил, что не планирует снимать действующие санкции против российской нефти.

"Я не отменю санкции против российской нефти", – сказал Трамп.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время администрация США может ввести новые "очень мощные" санкции против России.

Заявление Трампа появилось на фоне активного обсуждения мирного предложения, которое Киеву передали на этой неделе. Документ вызвал обеспокоенность украинских властей и партнеров из-за участия в его подготовке представителя Кремля Кирилла Дмитриева и отсутствия украинской стороны в переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский публично подчеркивал, что Киев готов к диалогу с США, но будет защищать ключевые интересы государства.

