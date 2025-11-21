Трамп озвучив ультиматум для України щодо мирного плану США: який дедлайн

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має визначитися щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану до 27 листопада. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, фактично озвучивши ультиматум Києву щодо документа, який складається з 28 пунктів і був розроблений США спільно з представниками Росії, однак без участі України та європейських партнерів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що Україна має час до 27 листопада, коли у США День подяки, аби прийняти новий мирний план США.

"Наступний четвер є "відповідним" дедлайном для України, щоб погодитися на запропоновану США мирну угоду", — сказав Трамп.

Президент США стверджує, що Київ "втрачає території", а російський диктатор Володимир Путін нібито "не прагне нової війни". Водночас Трамп заявив, що не планує знімати чинні санкції проти російської нафти.

"Я не скасую санкції проти російської нафти", — сказав Трамп.

Крім того, за його словами, найближчим часом адміністрація США може запровадити нові "дуже потужні" санкції проти Росії.

Заява Трампа з’явилася на тлі активного обговорення мирної пропозиції, яку Києву передали цього тижня. Документ спричинив занепокоєння української влади та партнерів через участь у його підготовці представника Кремля Кирила Дмитрієва та відсутність українського боку в переговорах. Президент України Володимир Зеленський публічно підкреслював, що Київ готовий до діалогу зі США, але захищатиме ключові інтереси держави.

