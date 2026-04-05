Трамп перешел в "режим паники" из-за новых потерь США: что произошло

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп может находиться в "режиме паники после" новых потерь американских сил в противостоянии с Ираном. Речь идет об инциденте, во время которого были сбиты два американских самолета за один день.

Джон Болтон в интервью американским СМИ сказал, что Трамп публично почти не отреагировал на потерю двух самолетов США за один день во время военных действий на Ближнем Востоке. По его мнению, потеря самолетов может ощутимо ударить по репутации администрации США.

"Мне кажется, что он снова в панике, желая найти способ объявить победу и выйти из этой войны, независимо от того, откроет ли он Ормузский пролив перед этим. Я думаю, что это тоже ошибка", – сказал Болтон.

Бывший советник Трампа также подчеркнул, что сама война США с Ираном была стратегической ошибкой американского президента. По словам Болтона, затяжного конфликта можно было избежать, если бы решение о силовых действиях было лучше просчитано.

"И если президент или Белый дом поэтому чувствуют себя неуверенно, то это еще раз свидетельствует о том, что они не до конца продумали, что будет означать осуществление этих атак", — добавил Болтон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал имя одного человека, который обвинит в провале войны в Иране. Однако американский лидер заверил, что в случае удачного окончания конфликта на Ближнем Востоке он возьмет "полную ответственность" за это на себя.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отреагировал на три сбитых истребителя США на Ближнем Востоке.