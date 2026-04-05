Трамп перейшов в "режим паніки" через нові втрати США: що сталося

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що президент Дональд Трамп може перебувати у "режимі паніки" після нових втрат американських сил у протистоянні з Іраном. Йдеться про інцидент, під час якого було збито два американські літаки за один день.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Джон Болтон під час інтерв’ю американським ЗМІ сказав, що Трамп публічно майже не відреагував на втрату двох літаків США за один день під час військових дій на Близькому Сході. На його думку, втрата літаків може суттєво вдарити по репутації адміністрації США.

"Мені здається, що він знову в паніці, бажаючи знайти спосіб оголосити перемогу та вийти з цієї війни, незалежно від того, чи відкриє він Ормузьку протоку перед цим. Я думаю, що це теж помилка", – сказав Болтон.

Колишній радник Трампа також підкреслив, що сама війна США з Іраном була стратегічною помилкою американського президента. За словами Болтона, затяжного конфлікту можна було уникнути, якби рішення про силові дії було краще прораховане.

"І якщо президент або Білий дім через це відчувають себе непевно, то це ще раз свідчить про те, що вони не до кінця продумали, що означатиме здійснення цих атак", – додав Болтон.

