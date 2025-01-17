Трамп планирует использовать Украину в борьбе с Китаем

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Slava Kot
Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции и глава ОО "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться закончить войну так, чтобы Украина вышла из нее победителем. По его словам, в противном случае Китай будет представлять для США еще большую угрозу.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Олег Рыбачук в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что команду Трампа объединяет идея Китая как наибольшей внешней угрозы для Соединенных Штатов. По его словам, Китай связан с тем, как закончится война в Украине.
Рыбачук отмечает, что, несмотря на заявления Трампа о Гренландии или Панаме, проблемой для США является Китай. Именно в этом случае у Украины может быть оптимизм и возможность полагаться на помощь от новой администрации США, ведь победа РФ будет означать дополнительные достижения для КНР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готовит болезненные санкции против России, чтобы вынудить Путина к миру.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай ради дружбы с Трампом пошел на беспрецедентный шаг.
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