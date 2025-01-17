Трамп планирует использовать Украину в борьбе с Китаем

Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции и глава ОО "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться закончить войну так, чтобы Украина вышла из нее победителем. По его словам, в противном случае Китай будет представлять для США еще большую угрозу.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Олег Рыбачук в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что команду Трампа объединяет идея Китая как наибольшей внешней угрозы для Соединенных Штатов. По его словам, Китай связан с тем, как закончится война в Украине.

"У Трампа есть своя команда, понимающая, что США должны усилить демократический лагерь, в частности через сотрудничество с ЕС. Вся команда Трампа объединяет восприятие Китая как наибольшей угрозы, и они очень тесно связывают возможное развитие сценария в Украине с поведением Китая, являющегося основным врагом", — считает политик.

Рыбачук отмечает, что, несмотря на заявления Трампа о Гренландии или Панаме, проблемой для США является Китай. Именно в этом случае у Украины может быть оптимизм и возможность полагаться на помощь от новой администрации США, ведь победа РФ будет означать дополнительные достижения для КНР.

"Когда вся команда Трампа понимает, что Китай и Россия – это тесные союзники, выступающие единым фронтом, американцы говорят: если мы хотим остановить объединенного монстра, нужно сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну", — считает Рыбачук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готовит болезненные санкции против России, чтобы вынудить Путина к миру.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай ради дружбы с Трампом пошел на беспрецедентный шаг.