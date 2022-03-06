Трамп планирует приехать в Украину, чтобы поддержать украинцев

Бывший президент США Дональд Трамп намерен приехать в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Как сообщают "Комментарии", о таких намерениях Трампа в интервью Fox News сообщил представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

Дональд Трамп - фото из открытых источников

"Мы получаем пока неподтвержденную информацию, что бывший президент США Дональд Трамп намерен посетить Киев вместе с несколькими конгрессменами от Республиканской партии, чтобы подтвердить свою поддержку Украины", — заявил Арахамия.

Арахамия убежден, что это хороший знак, ведь американские политики начинают прислушиваться к словам народа, в большинстве своем поддерживающего закрытие неба над территорией Украины.

“Это – хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают граждане Америки, а они поддерживают увеличение поставок оружия храбрым украинским воинам", — отметил глава фракции "Слуга народа".

Как сообщали ранее "Комментарии", агентура агрессора пыталась создать "Федеративную республику Украина". В СБУ рассказали, как был задержан агент Кремль. Благодаря задержанию стало известно, что Москва планировала создать новые "народные республики" на территории западной Украины. Известно, что агрессор планировал создать "Федеративную республику Украина" из таких областей, как Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая.

Также "Комментарии" писали, что кафиры перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов.

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