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Трамп подорвал доверие к главному обещанию США: почему теперь может сработать эффект домино

Действия Трампа могут привести к безудержному распространению ядерного оружия

сегодня, 14:28
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Кравцев Сергей

Гарантии безопасности США, которые долгое время считались весьма надежными, стали основой глобального режима нераспространения, снизившего вероятность ядерной войны. Фактически Вашингтон позволил странам направлять свои ресурсы на другие цели, включая экономическое процветание. Однако с приходом Дональда Трампа к власти ситуация может кардинально измениться, ведь в гарантиях США уже мало кто уверен. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на аналитическую статью Foreign Policy.

Трамп подорвал доверие к главному обещанию США: почему теперь может сработать эффект домино

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что доверие многих стран к "ядерному зонтику" США уже подорвано Трампом. Отмечается, что, если один из европейских или восточноазиатских союзников Америки по НАТО решит обезопасить себя от ядерной угрозы со стороны РФ, создав собственное оружие массового поражения, может возникнуть эффект домино, который приведет к появлению еще нескольких ядерных держав, а это, в конечном итоге, "похоронит" режим ядерного нераспространения.

"Риски распространения ядерного оружия в Азии могут быть даже выше, чем в Европе, поскольку и Франция, и Великобритания обладают ядерными арсеналами, которые могут обеспечить расширенное сдерживание НАТО. Однако даже в Европе политические условия вызывают беспокойство", — отмечено в статье.

Многие ученые считают, что наличие ядерного оружия по всему миру может усилить безопасность, однако, как отмечают авторы статьи, поощрение широкого распространения является крайне безрассудным шагом, так как внедрение ядерных программ порождает страх, недоверие и конкуренцию даже среди союзников.

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Источник: https://foreignpolicy.com/2025/03/14/trump-nuclear-weapons-proliferation-nato-security-guarantees-korea-poland-germany-japan/
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