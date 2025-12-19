Трамп подписал оборонный бюджет США: предусмотрена ли в нем помощь Украине

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год с бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ предусматривает и помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Документ под названием S. 1071 "Закон о национальной обороне на финансовый 2026 год" Трамп подписал в четверг, 18 декабря. И он уже вступил в силу.

Закон регламентирует финансирование программ Министерства обороны, военного строительства, а также программ национальной безопасности, которые координируются Министерством энергетики и Государственным департаментом.

Кроме этого, он также охватывает меры по улучшению благосостояния военнослужащих и определяет новые полномочия для внедрения изменений в сфере национальной и международной безопасности, торговли и судебной системы.

Документ, который подписал Дональд Трамп, предусматривает ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.

Есть в документе также пункт, который напрямую касается Украины. В документе предусматривается 800 млн долларов – по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов – в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2026 финансовом году военным бюджетом в $900 млрд, из которых $800 млн – на помощь Украине. Голосование состоялось в среду вечером по времени Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Guardian".