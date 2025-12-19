Трамп підписав оборонний бюджет США: чи передбачено в ньому допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про оборонний бюджет на 2026 рік із бюджетом у 901 мільярд доларів. Документ передбачає й допомогу Україні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Документ під назвою S. 1071 "Закон про національну оборону на фінансовий 2026 рік" Трамп підписав у четвер, 18 грудня. І він уже набув чинності.

Закон регламентує фінансування програм Міністерства оборони, військового будівництва, а також програм національної безпеки, що координуються Міністерством енергетики та Державним департаментом.

Крім цього, він також охоплює заходи щодо покращення добробуту військовослужбовців та визначає нові повноваження для впровадження змін у сфері національної та міжнародної безпеки, торгівлі та судової системи.

Документ, який підписав Дональд Трамп, передбачає щорічні військові витрати у розмірі 901 млрд. доларів.

Є у документі також пункт, який безпосередньо стосується України. У документі передбачається 800 млн доларів – по 400 млн доларів протягом 2026 та 2027 років – у рамках Ініціативи допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для ЗСУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нижня палата Конгресу США схвалила проект закону про асигнування на національну оборону у 2026 фінансовому році військовим бюджетом $900 млрд, з яких $800 млн – на допомогу Україні. Голосування відбулося у середу ввечері за часом Вашингтона. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "The Guardian".