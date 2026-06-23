Трамп подписал тайный приказ по Украине: что задумал президент США

Украина может получать значительную технологическую поддержку от американских компаний по проведению операций против российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Такое мнение высказал австрийский военный эксперт полковник Маркус Райснер, комментируя современные возможности украинской армии.

Фото: из открытых источников

По его словам, одним из потенциальных направлений предстоящих операций может стать Крымский мост, остающийся важным логистическим маршрутом для обеспечения российских сил на полуострове. Райснер считает, что для планирования и выполнения таких миссий могут активно использоваться новейшие технологии, в том числе системы искусственного интеллекта и современные беспилотные комплексы.

Эксперт предполагает, что у Украины есть доступ к поддержке со стороны ведущих американских технологических корпораций. По его убеждению, эта помощь может предоставляться на разных уровнях и включать как программное обеспечение, так и инновационные решения по ведению боевых действий.

"Я убежден, что Украина сейчас получает огромную поддержку от крупных американских технологических компаний на разных уровнях", — заявил Райснер.

Полковник также указал на участие известных представителей технологического сектора США. В частности, он упомянул бывшего руководителя Google Эрика Шмидта, инвестирующего в проекты, связанные с производством дальнобойных ударных беспилотников. Кроме того, Райснер отметил роль генерального директора компании Palantir Алекса Карпа, чья компания специализируется на создании программных решений для анализа больших массивов данных.

"Также будет мандат от президента США Дональда Трампа для таких людей, как Шмидт, генеральный директор Palantir Алекса Карпа и других, кто взял на себя задачу поддержки Украины", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что после удара по одному из предприятий в Воронеже среди экспертов и аналитиков появились разные версии по вооружению, которое могли использовать Силы обороны Украины. В частности, обсуждается возможность применения новых видов высокоточного оружия, включая разработки западных партнеров. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко подчеркнул, что информация о конкретном типе ракеты остается закрытой.