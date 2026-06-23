Трамп підписав таємний наказ щодо України: що задумав президент США

Україна може отримувати значну технологічну підтримку від американських компаній для проведення операцій проти російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Таку думку висловив австрійський військовий експерт, полковник Маркус Райснер, коментуючи сучасні можливості української армії.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, одним із потенційних напрямків майбутніх операцій може стати Кримський міст, який залишається важливим логістичним маршрутом для забезпечення російських сил на півострові. Райснер вважає, що для планування та виконання таких місій можуть активно використовуватися новітні технології, зокрема системи штучного інтелекту та сучасні безпілотні комплекси.

Експерт припускає, що Україна має доступ до підтримки з боку провідних американських технологічних корпорацій. На його переконання, ця допомога може надаватися на різних рівнях і включати як програмне забезпечення, так і інноваційні рішення для ведення бойових дій.

"Я переконаний, що Україна зараз отримує величезну підтримку від великих американських технологічних компаній на різних рівнях", — заявив Райснер.

Полковник також звернув увагу на участь відомих представників технологічного сектору США. Зокрема, він згадав колишнього керівника Google Еріка Шмідта, який інвестує у проєкти, пов’язані з виробництвом далекобійних ударних безпілотників. Крім того, Райснер відзначив роль генерального директора компанії Palantir Алекса Карпа, чия компанія спеціалізується на створенні програмних рішень для аналізу великих масивів даних.

"Також буде мандат від президента США Дональда Трампа для таких людей, як Шмідт, генеральний директор Palantir Алекса Карпа та інших, хто взяв на себе завдання підтримки України", — зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що після удару по одному з підприємств у Воронежі серед експертів та аналітиків з'явилися різні версії щодо озброєння, яке могли використати Сили оборони України. Зокрема, обговорюється можливість застосування нових видів високоточної зброї, включно з розробками західних партнерів. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що наразі інформація про конкретний тип ракети залишається закритою.