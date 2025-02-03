Трамп подтвердил, что переговоры с РФ и Украиной уже начались: детали

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы имели дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, в частности Украиной и Россией. Думаю, дискуссии идут хорошо", – высказался глава Белого дома.

За несколько часов до этого спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

"Президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям", – сказал Кэллог.

Он добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину также придется смягчить свои позиции.

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время", – сказал Келлог. "И это хорошо для обеих сторон", – добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день нет информации о том, что вот-вот могут начаться переговоры и может быть установлен режим прекращения огня в Украине. Напротив, Россия продолжает усиливать эскалацию. И на этом фоне появляется новость агентства Reuters о том, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы до конца года. Такое заявление сделал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Почему вновь подымается тема выборов? Может ли она быть элементом давления на Украину, как со стороны США, так и со стороны РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



