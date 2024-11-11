Трамп подтвердил, что усадит Украину и РФ за стол переговоров: когда это должно произойти

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не будет исповедовать диктаторский стиль управления, но это не касается "первого дня" в должности главы белого дома. По его собственным заявлениям, в первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает AP.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Республиканец отметил, что в список первоочередных дел входит: начало массовой депортации мигрантов; отмена политики администрации Байдена в сфере образования; реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него; помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года; усадить Украину и Россию за стол переговоров.

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", — сказал Дональд Трамп о своих планах на первый день.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что в первую неделю будут десятки указов.

Пресс-секретарь Трампа после того, как в среду он был объявлен победителем выборов, сказала, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".

"Это включает в себя, в первый день, посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", – отметила спикер победителя выборов в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.



