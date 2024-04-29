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Трамп получил неожиданную угрозу на президентских выборах от третьей силы

Бывший представитель Демократической партии Роберт Кеннеди-младший может помочь Джо Байдену забрать голоса у Дональда Трампа на выборах в США.

сегодня, 11:27 comments1064
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего в социальных сетях. По словам Трампа, голоса за Кеннеди стали бы "бесполезным голосом протеста", а независимый кандидат был бы хуже Джо Байдена.

Трамп получил неожиданную угрозу на президентских выборах от третьей силы

Дональд Трамп и Роберт Кеннеди-младший. Фото из открытых источников

Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником президента США Джона Кеннеди, 5 апреля выдвинул свою кандидатуру в президенты от Демократической партии. Однако впоследствии Кеннеди-младший решил баллотироваться как независимый кандидат. Такая ситуация вызвала критику у Демократической партии из-за того, что Кеннеди может отобрать голоса у Байдена.

Однако последние опросы показывают, что независимый кандидат забирает голоса как у Байдена, так и у Трампа. Из-за этого Кеннеди попал под резкую критику от лидера республиканцев.

"Роберт Кеннеди-младший — это "завод" демократов, левый радикальный либерал, предназначенный для того, чтобы помочь кривому Джо Байдену, худшему президенту в истории США, быть переизбранным", — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Как показывает опрос Quinnipiac среди зарегистрированных избирателей, Роберта Кеннеди-младшего поддерживает 16% избирателей, тогда как Дональд Трамп и Джо Байден имеют по 37%. В то время как опрос CNN, исключающий Кеннеди, показывает поддержку Трампа на уровне 49%, а Байдена на 43%. Кроме того, 44% избирателей-республиканцев одобрительно относятся к Роберту Кеннеди-младшему, а среди демократов только 11%.

Роберт Кеннеди-младший – американский политик, бывший представитель Демократической партии, являющийся сторонником теории заговоров и движения против вакцинации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден назвал три страны, которые оказались друзьями Путина.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине.



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Источник: https://www.politico.com/news/2024/04/27/trump-rfk-jr-2024-election-00154746
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