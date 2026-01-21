Трамп получил ответ: чт готовы большинство стран присоединиться к Совету мира

Подавляющее большинство стран Европейского Союза отклонили приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, многие в Европе опасаются, что Совет мира оттеснит на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

Как объяснили собеседники FT, дополнительные опасения в Евросоюзе также вызвало приглашение в структуру российского диктатора Владимира Путина.

О создании Совета мира президент США объявил 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Виткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться с предложением, поскольку среди приглашенных в Раду есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко. О чем говорит такой шаг Трампа? Есть ли повод для волнения, что Вашингтон продолжает поэтапно выводить Москву из изоляции? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, а потому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, комментируя инициативу создания так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.



