Трамп отримав відповідь: чт готові більшість країн долучитися до Ради миру

Переважна більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення президента США Дональда Трампа увійти в до Ради миру. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, багато хто в Європі побоюється, що Рада миру відтіснить на другий план ООН, як майданчик для врегулювання глобальних конфліктів.

Як пояснили співрозмовники FT, додаткові побоювання у Євросоюзі також викликало запрошення до структури російського диктатора Володимира Путіна.

Про створення Ради миру президент США оголосив 16 січня. До виконавчого комітету увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.

