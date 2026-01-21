logo_ukra

Трамп отримав відповідь: чт готові більшість країн долучитися до Ради миру
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп отримав відповідь: чт готові більшість країн долучитися до Ради миру

FT пише про те, що більшість країн Євросоюзу відмовились від участі у Раді миру Трампа

21 січня 2026, 11:15
Автор:
Кравцев Сергей

Переважна більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення президента США Дональда Трампа увійти в до Ради миру. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Financial Times".

Трамп отримав відповідь: чт готові більшість країн долучитися до Ради миру

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, багато хто в Європі побоюється, що Рада миру відтіснить на другий план ООН, як майданчик для врегулювання глобальних конфліктів.

Як пояснили співрозмовники FT, додаткові побоювання у Євросоюзі також викликало запрошення до структури російського диктатора Володимира Путіна.

Про створення Ради миру президент США оголосив 16 січня. До виконавчого комітету увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко. Про що говорить такий крок Трампа? Чи є привід для хвилювання, що таким чином Вашингтон продовжує поетапно виводити Москву із ізоляції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
