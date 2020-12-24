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Трамп помиловал Манафорта

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, в том числе бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна

сегодня, 06:28
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета указом помиловал своих бывших советников Пола Манафорта и Роджера Стоуна — ключевых фигурантов в "российском" расследовании специальноого прокурора Роберта Мюллера. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Трамп помиловал Манафорта

ФОТО: Из открытых источников

"Сегодня президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью облегчил приговоры еще трем лицам", — отмечается в заявлении.

В этом списке — бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, а также давний советник президента США, политконсультант и лоббист Роджер Стоун. В перечне помилованных также фигурирует Чарльз Кушнер — отец советника президента США Джареда Кушнера, женатого на Иванке Трамп.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой. В свою очередь, бывший советник Трампа Роджер Стоун был осужден по итогам расследования спецпрокурора за воспрепятствование правосудию.  Кроме того, Трамп помиловал своего свата — отца Джареда Кушнера, Чарльза. Кушнер-старший ранее признал себя виновным по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Пол Манафорт переведен на домашний арест из-за вспышки коронавируса COVID-19. Сообщается, что решение о переводе Манафорта приняли после того, как его адвокаты подали ходатайство, поскольку заключенный подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за преклонного возраста.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-grants-clemency-122320/
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