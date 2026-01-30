Трамп понимает, что Путин не намерен применять ядерное оружие: заявление американского дипломата

На Украину оказывается все более ощутимое внешнее давление с требованием скорректировать свои стратегические цели, что фактически сводится к ожиданиям территориальных уступок.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Об этом заявил американский дипломат, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале "Эспрессо".

По словам Брайзы, ключевая проблема заключается в подходе президента США Дональда Трампа, пытающегося позиционировать Вашингтон как нейтрального посредника между Киевом и Москвой, а не как однозначного союзника Украины.

"Администрация Байдена декларировала поддержку Украины, но, как мы уже неоднократно обсуждали, очень медленно реагировала на ее просьбу о предоставлении разных видов военной помощи. Казалось, они боялись России и не хотели провоцировать ее на применение ядерного оружия и в результате фактически сдерживали себя", — сказал Брайза.

В то же время, по его мнению, Трамп, похоже, понимает, что Путин не намерен использовать ядерное оружие, а лишь блефует. Однако отсутствие четкой и решительной поддержки Украины со стороны нынешней администрации создает ситуацию, похожую на период президентства Байдена, когда США не делают всего возможного для достижения украинской победы.

"В результате на Украину оказывается давление с требованием пересмотреть свои цели, что фактически означает давление, направленное на уступки по территории. Следовательно, существует риск, что давление президента Трампа заставит Украину отдать слишком много территорий, в частности города-крепости, такие как Константиновка и другие", — предостерег Брайза.

Дипломат подчеркнул, что подобный сценарий может иметь долгосрочные последствия. Украина рискует остаться менее защищенной после окончания войны, когда Россия восстановит свои военные способности и потенциально попытается снова прибегнуть к агрессии.

Вместе с тем дипломат признал, что этот риск пока неизбежен. Положительным моментом он назвал то, что администрация Трампа пытается привлечь Россию к переговорам, понимая, что она не добивается решающих успехов на поле боя и постепенно ослабевает.

"В то же время главный риск состоит в том, что администрация Трампа может поставить Украину в ситуацию, когда она будет вынуждена отдать эти укрепленные города и в будущем окажется менее готовой к возможной новой попытке России захватить украинскую территорию", — подчеркнул американский дипломат.

