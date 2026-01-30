Трамп розуміє, що Путін не має наміру застосовувати ядерну зброю: заява американського дипломата

На Україну чинять дедалі відчутніший зовнішній тиск із вимогою скоригувати свої стратегічні цілі, що фактично зводиться до очікувань територіальних поступок.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив американський дипломат, колишній директор у справах Європи та Євразії в Раді національної безпеки США Метью Брайза в інтерв’ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

За словами Брайзи, ключова проблема полягає в підході президента США Дональда Трампа, який намагається позиціонувати Вашингтон як нейтрального посередника між Києвом і Москвою, а не як однозначного союзника України.

"Адміністрація Байдена декларувала підтримку України, але, як ми вже неодноразово обговорювали, дуже повільно реагувала на її прохання про надання різних видів військової допомоги. Здавалося, вони боялися Росії й не хотіли провокувати її на застосування ядерної зброї, і в результаті фактично стримували себе", — сказав Брайза

Водночас, на його думку, Трамп, схоже, розуміє, що Путін не має наміру застосовувати ядерну зброю, а лише блефує. Проте відсутність чіткої й рішучої підтримки України з боку нинішньої адміністрації створює ситуацію, схожу на період президентства Байдена — коли США не роблять усього можливого для досягнення української перемоги.

"У результаті на Україну чиниться тиск із вимогою переглянути свої цілі, що фактично означає тиск, спрямований на поступки територією. Отже, існує ризик, що тиск президента Трампа змусить Україну віддати надто багато територій, зокрема, міста-фортеці, такі як Костянтинівка та інші", — застеріг Брайза.

Дипломат наголосив, що подібний сценарій може мати довгострокові наслідки. Україна ризикує залишитися менш захищеною після завершення війни, коли Росія відновить свої військові спроможності та потенційно спробує знову вдатися до агресії.

Разом із тим дипломат визнав, що цей ризик наразі не є неминучим. Позитивним моментом він назвав те, що адміністрація Трампа намагається залучити Росію до переговорів, розуміючи, що вона не досягає вирішальних успіхів на полі бою та поступово слабшає.

"Водночас головний ризик полягає в тому, що адміністрація Трампа може поставити Україну в ситуацію, коли вона буде змушена віддати ці фортечні міста і в майбутньому виявиться менш готовою до можливої нової спроби Росії захопити українську територію", — підкреслив американський дипломат.

Як повідомляв портал "Коментарі", сотні мільйонів доларів американської енергетичної допомоги для України залишаються заблокованими, попри прогнози різкого похолодання та критичний стан енергосистеми, пошкодженої масованими російськими ударами. Йдеться про 250 мільйонів доларів, які мали бути спрямовані на закупівлю скрапленого природного газу, а також на відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, зруйнованих унаслідок атак РФ.