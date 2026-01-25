Трамп «понизил» россию

Новая Стратегия национальной обороны США на 2026 год зафиксировала существенное изменение подхода Вашингтона к оценке российской угрозы. Если во время первой каденции Дональда Трампа в 2018 году Россию ставили в один ряд с Китаем как равнозначный стратегический вызов, то вторая администрация Трампа считает, что Москва представляет опасность преимущественно для Восточной Европы.

США больше не чувствует угрозу от рф

В документе россия называют "постоянной, но управляемой угрозой", способной вести длительную войну в своем ближнем зарубежье. В то же время в Вашингтоне больше не видят в кремле силы, способной претендовать на доминирование в Европе. Авторы стратегии подчеркивают, что страны НАТО на континенте значительно превосходят РФ по экономическому потенциалу, демографии и скрытой военной мощи. Даже экономика Германии, говорится в документе, превышает российскую.

Для самих США опасность, по оценке Пентагона, представляют прежде всего российский ядерный арсенал — крупнейший в мире, который продолжает модернизировать москва, — а также ее подводные, космические и кибервозможности, которые теоретически могут быть использованы против американской территории. Именно эти факторы, а не обычные сухопутные силы, оставляют россия в фокусе американской оборонной политики.

Учитывая это, США декларируют изменение приоритетов: главное внимание теперь сосредотачивается на защите собственной территории и сдерживании Китая как ключевого долгосрочного конкурента. российское направление больше не рассматривается как центральное в глобальной архитектуре безопасности США.

Такой подход контрастирует с предыдущими стратегиями. В 2018 году Пентагон прямо заявлял, что Китай и Россия являются ревизионистскими государствами, пытающимися разрушить существующий мировой порядок, взорвать НАТО и навязать соседям собственные авторитарные модели. Тогда россияне обвиняли агрессию против соседних государств, вмешательство в демократические процессы и активную модернизацию ядерных сил.

Администрация Джо Байдена в стратегии 2022 года пошла еще дальше, назвав россия "острой угрозой" после полномасштабного вторжения в Украину и пообещав усиленное сдерживание кремля вместе с союзниками. В этом документе россия упоминалась десятки раз, тогда как в нынешней стратегии Трампа — всего 15.

Смена риторики происходит на фоне значительного истощения русской армии в войне против Украины. По данным Oryx , подтвержденные потери России в бронетехнике превысили десятки тысяч единиц. Аналитики The Economist также отмечали, что в 2025 году россия захватила менее 1% украинской территории, потеряв при этом более 100 тысяч военных убитыми.

Сам Трамп еще осенью дважды публично называл россия "бумажным тигром", и новая стратегия Пентагона фактически закрепляет этот взгляд на уровне официальной оборонной доктрины США.

