Трамп «понизив» росію

Нова Стратегія національної оборони США на 2026 рік зафіксувала суттєву зміну підходу Вашингтона до оцінки російської загрози. Якщо під час першої каденції Дональда Трампа у 2018 році росію ставили в один ряд із Китаєм як рівнозначний стратегічний виклик, то нині друга адміністрація Трампа вважає, що москва становить небезпеку переважно для Східної Європи.

США більше не відчуває загрозу від РФ

У документі росію називають "постійною, але керованою загрозою", здатною вести тривалу війну у своєму ближньому зарубіжжі. Водночас у Вашингтоні більше не вбачають у кремлі сили, здатної претендувати на домінування в Європі. Автори стратегії наголошують, що країни НАТО на континенті значно перевершують рф за економічним потенціалом, демографією та прихованою військовою потугою. Навіть економіка Німеччини, зазначається в документі, перевищує російську.

Для самих США небезпеку, за оцінкою Пентагону, становлять насамперед російський ядерний арсенал — найбільший у світі, який москва продовжує модернізувати, — а також її підводні, космічні та кіберможливості, які теоретично можуть бути використані проти американської території. Саме ці фактори, а не звичайні сухопутні сили, залишають росію у фокусі американської оборонної політики.

З огляду на це США декларують зміну пріоритетів: головна увага тепер зосереджується на захисті власної території та стримуванні Китаю як ключового довгострокового конкурента. російський напрямок більше не розглядається як центральний у глобальній безпековій архітектурі США.

Такий підхід контрастує з попередніми стратегіями. У 2018 році Пентагон прямо заявляв, що Китай і росія є ревізіоністськими державами, які намагаються зруйнувати існуючий світовий порядок, підірвати НАТО та нав’язати сусідам власні авторитарні моделі. Тоді росії закидали агресію проти сусідніх держав, втручання в демократичні процеси та активну модернізацію ядерних сил.

Адміністрація Джо Байдена у стратегії 2022 року пішла ще далі, назвавши росію "гострою загрозою" після повномасштабного вторгнення в Україну та пообіцявши посилене стримування кремля разом із союзниками. У тому документі росію згадували десятки разів, тоді як у нинішній стратегії Трампа — лише 15.

Зміна риторики відбувається на тлі значного виснаження російської армії у війні проти України. За даними Oryx, підтверджені втрати рф у бронетехніці перевищили десятки тисяч одиниць. Аналітики The Economist також зазначали, що у 2025 році росія захопила менш ніж 1% української території, втративши при цьому понад 100 тисяч військових убитими.

Сам Трамп ще восени двічі публічно називав росію "паперовим тигром", і нова стратегія Пентагону фактично закріплює цей погляд на рівні офіційної оборонної доктрини США.

