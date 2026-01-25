logo_ukra

Трамп «понизив» росію

Адміністрація Дональда Трампа у новій оборонній стратегії США різко знизила рівень загрози з боку росії, переставши вважати її глобальним викликом після років війни проти України

25 січня 2026, 00:55
Автор:
Ткачова Марія

Нова Стратегія національної оборони США на 2026 рік зафіксувала суттєву зміну підходу Вашингтона до оцінки російської загрози. Якщо під час першої каденції Дональда Трампа у 2018 році росію ставили в один ряд із Китаєм як рівнозначний стратегічний виклик, то нині друга адміністрація Трампа вважає, що москва становить небезпеку переважно для Східної Європи.

Трамп «понизив» росію

США більше не відчуває загрозу від РФ

У документі росію називають "постійною, але керованою загрозою", здатною вести тривалу війну у своєму ближньому зарубіжжі. Водночас у Вашингтоні більше не вбачають у кремлі сили, здатної претендувати на домінування в Європі. Автори стратегії наголошують, що країни НАТО на континенті значно перевершують рф за економічним потенціалом, демографією та прихованою військовою потугою. Навіть економіка Німеччини, зазначається в документі, перевищує російську.

Для самих США небезпеку, за оцінкою Пентагону, становлять насамперед російський ядерний арсенал — найбільший у світі, який москва продовжує модернізувати, — а також її підводні, космічні та кіберможливості, які теоретично можуть бути використані проти американської території. Саме ці фактори, а не звичайні сухопутні сили, залишають росію у фокусі американської оборонної політики.

З огляду на це США декларують зміну пріоритетів: головна увага тепер зосереджується на захисті власної території та стримуванні Китаю як ключового довгострокового конкурента. російський напрямок більше не розглядається як центральний у глобальній безпековій архітектурі США.

Такий підхід контрастує з попередніми стратегіями. У 2018 році Пентагон прямо заявляв, що Китай і росія є ревізіоністськими державами, які намагаються зруйнувати існуючий світовий порядок, підірвати НАТО та нав’язати сусідам власні авторитарні моделі. Тоді росії закидали агресію проти сусідніх держав, втручання в демократичні процеси та активну модернізацію ядерних сил.

Адміністрація Джо Байдена у стратегії 2022 року пішла ще далі, назвавши росію "гострою загрозою" після повномасштабного вторгнення в Україну та пообіцявши посилене стримування кремля разом із союзниками. У тому документі росію згадували десятки разів, тоді як у нинішній стратегії Трампа — лише 15.

Зміна риторики відбувається на тлі значного виснаження російської армії у війні проти України. За даними Oryx, підтверджені втрати рф у бронетехніці перевищили десятки тисяч одиниць. Аналітики The Economist також зазначали, що у 2025 році росія захопила менш ніж 1% української території, втративши при цьому понад 100 тисяч військових убитими.

Сам Трамп ще восени двічі публічно називав росію "паперовим тигром", і нова стратегія Пентагону фактично закріплює цей погляд на рівні офіційної оборонної доктрини США.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на переговорах, що відбуваються в Обʼєднаних Арабських Еміратах, зафіксовано певний прогрес у обговоренні воєнного блоку питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, обізнане з перебігом консультацій.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/13665
