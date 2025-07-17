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Трамп пообещал Украине Patriot, но есть один важный нюанс

Reuters пишет о том, что Трамп действительно пообещал Украине Patriot, но вопрос в том, кто и когда их предоставит

17 июля 2025, 08:27
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Кравцев Сергей

Обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot за счет партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США – все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а только в момент объявления. Все это может привести к тому, что решение этого вопроса может существенно затянуться во времени. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп пообещал Украине Patriot, но есть один важный нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В интервью СМИ три американских чиновников, занимающихся вопросами вооружения, подтвердили, что только сейчас начинается настоящая работа.

В частности, представители США сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину.

Авторы публикации подчеркивают, что европейские чиновники в целом относятся к этому положительно.

"Мы готовы принять участие", – заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен накануне встречи министров Европейского Союза.

Один чиновник назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами для отправки батареи Patriot в Киев, поскольку они имеют несколько батарей или угрозы, с которыми они сталкиваются, являются относительно отдаленными.

Некоторые страны, в частности Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам союзников предоставить часть своих систем Patriot Украине, аргументируя это тем, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Другой чиновник сказал, что администрация Трампа пересматривает запасы НАТО, чтобы увидеть, что есть в наличии. Следующим шагом будет попытка убедить союзников подарить оборудование Украине в обмен на какую-то "торговлю", сказал чиновник.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который 14 июля посетил Пентагон, заявил, что немцы обсудят с США вопрос об отправке батарей Patriot в Украину в ближайшие дни или недели. Но, по его словам, ни одна система Patriot не прибудет в Киев в течение нескольких месяцев, что, вероятно, задержит ее получение до окончания тактически важных летних месяцев.

Другой чиновник заявил, что Трамп принимает непосредственное участие в переговорах, хотя пока они являются "неопределенными".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Но что это означает, мы не знаем", – сказал собеседник агентства.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-celebrates-trumps-weapons-reversal-devils-details-2025-07-16/
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