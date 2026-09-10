Трамп пошел в серьезный "ва-банк" перед выборами: власти Украины раскритиковали за страшный просчет



















Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в США все больше концентрируется на внутренних проблемах американцев, в то время как тема Украины фактически отходит на второй план. Об этом заявил политолог Вадим Денисенко, анализируя ход съезда Республиканской партии.

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По его словам, особое внимание привлекла озвученная Трампом идея выплат американцам по 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев. Денисенко расценивает такую инициативу как попытку переломить неблагоприятную для Трампа электоральную ситуацию и превратить выборы в своеобразный референдум по его политике.

"По сути это игра в абсолютный популизм. Это игра в то, чтобы попытаться сломать избирательную ситуацию простым жестом: Я вам даю деньги, вы голосуете за республиканцев", — пояснил Денисенко.

Однако для Киева более тревожным сигналом политолог считает практическое исчезновение украинского вопроса из повестки дня республиканцев. По его словам, участники съезда сосредоточились, прежде всего, на инфляции, стоимости горючего, ценах и внутренней политике США.

"Тема Украины, к сожалению, совершенно исчезла. Ее на этом съезде нет и, судя по всему, мы ее не увидим", — подчеркнул политолог.

Денисенко также подверг критике работу Украины на американском направлении. По его мнению, Киеву следовало направить на съезд влиятельную межпартийную делегацию, которая могла бы работать с разными группами республиканцев и налаживать необходимые контакты.

"Мы в очередной раз можем наступить на старые грабли, когда решения по Украине принимаются без Украины", — предупредил Денисенко.

Отсутствие системной работы с американским политическим истеблишментом он назвал серьезным просчетом. По оценке политолога, самих встреч Зеленского с Трампом недостаточно, а Украине необходимо постоянно работать с разными центрами влияния в США.

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