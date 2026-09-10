Трамп пішов у серйозний "ва-банк" перед виборами: владу України розкритикували за страшний прорахунрк



















Політика Дональда Трампа напередодні проміжних виборів у США дедалі більше концентрується на внутрішніх проблемах американців, тоді як тема України фактично відходить на другий план. Про це заявив політолог Вадим Денисенко, аналізуючи перебіг з’їзду Республіканської партії.

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За його словами, особливу увагу привернула озвучена Трампом ідея виплат американцям по 5 тисяч доларів у разі перемоги республіканців. Денисенко розцінює таку ініціативу як спробу переламати несприятливу для Трампа електоральну ситуацію та перетворити вибори на своєрідний референдум щодо його політики.

"По суті, це гра в абсолютний популізм. Це гра в те, щоб спробувати зламати виборчу ситуацію простим жестом: “Я вам даю гроші, ви голосуєте за республіканців”", — пояснив Денисенко.

Однак для Києва значно тривожнішим сигналом політолог вважає практичне зникнення українського питання з порядку денного республіканців. За його словами, учасники з’їзду зосередилися насамперед на інфляції, вартості пального, цінах та внутрішній політиці США.

"Тема України, на жаль, абсолютно зникла. Її на цьому з’їзді немає і, судячи з усього, ми її не побачимо", — наголосив політолог.

Денисенко також розкритикував роботу України на американському напрямку. На його думку, Києву варто було направити на з’їзд впливову міжпартійну делегацію, яка могла б працювати з різними групами республіканців та налагоджувати необхідні контакти.

"Ми черговий раз можемо наступити на старі граблі, коли рішення по Україні приймаються без України", — попередив Денисенко.

Відсутність системної роботи з американським політичним істеблішментом він назвав серйозним прорахунком. За оцінкою політолога, самих зустрічей Зеленського з Трампом недостатньо, а Україні необхідно постійно працювати з різними центрами впливу у США.

Портал "Коментарі" вже писав, що повідомлення про нібито спробу російського безпілотника атакувати літак президента України Володимира Зеленського в Молдові є серйозною інформацією, однак попередні гучні заяви про замахи на главу держави можуть змушувати частину суспільства ставитися до таких повідомлень із недовірою.