Главная Новости Мир США Трамп послал очередной сигнал Путину: будут ли США оборонять Украину в будущем
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп послал очередной сигнал Путину: будут ли США оборонять Украину в будущем

Президент США заявил о готовности взять обязательства по защите Украины, если будет уверен, что Россия не решится на новое вторжение

9 января 2026, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть обязательства Вашингтона по участию в будущей обороне Украины, однако увязал такое решение с собственной уверенностью в том, что Россия не попытается напасть снова. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Трамп послал очередной сигнал Путину: будут ли США оборонять Украину в будущем

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова. Иначе я бы на это не согласился", — подчеркнул американский лидер. 

Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос о том, готов ли он вступить в войну для защиты Украины в случае нарушения Россией возможного перемирия.

Издание отмечает, что заявление Трампа стало самым далеко идущим за все время его публичных высказываний по теме безопасности Украины. Тем самым он впервые фактически допустил возможность формальных обязательств США, пусть и в роли поддержки, а не ключевого гаранта.

В то же время Трамп дал понять, что по-прежнему верит в декларируемое стремление президента РФ Владимира Путина к мирному соглашению, несмотря на отсутствие прогресса после почти года переговоров. 

"Я думаю, что он хочет заключить сделку. Я давно об этом размышлял", — сказал Трамп.

Говоря о возможном мирном соглашении, которое потребует военной помощи Украине в случае нового вторжения, Трамп подчеркнул, что США не должны играть ведущую роль. 

По его словам, основная ответственность должна лежать на европейских союзниках, а Вашингтон будет участвовать наряду с ними.

Также президент США заявил, что в прошлом уже бывали ситуации, когда договоренности с Путиным срывались из-за позиции Киева, и наоборот. "Думаю, сейчас оба хотят сделки, но это еще предстоит выяснить", — добавил он.

При этом Трамп отказался обещать увеличение поддержки Украины и не назвал сроков окончания войны, подчеркнув, что его приоритет — попытка спасти жизни и избежать эскалации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин не ожидал такого от Трампа: какую свинью подложили США диктатору.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-ukraine-russia.html?smid=url-share
