Трамп надіслав черговий сигнал Путіну: чи оборонятимуть США Україну в майбутньому

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути зобов'язання Вашингтона щодо участі у майбутній обороні України, однак ув'язав таке рішення зі своєю впевненістю в тому, що Росія не спробує напасти знову. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

"Я твердо переконаний, що вони не вторгатимуться знову. Інакше я б на це не погодився", — наголосив американський лідер.

Його коментар пролунав у відповідь на запитання, чи готовий він вступити у війну для захисту України у разі порушення Росією можливого перемир'я.

Видання зазначає, що заява Трампа стала найдальшою за весь час його публічних висловлювань з теми безпеки України. Тим самим він вперше фактично припустився можливості формальних зобов'язань США, нехай і в ролі підтримки, а не ключового гаранта.

У той же час Трамп дав зрозуміти, що, як і раніше, вірить у прагнення президента РФ Володимира Путіна до мирної угоди, незважаючи на відсутність прогресу після майже року переговорів.

"Я думаю, що він хоче укласти угоду. Я давно про це розмірковував", — сказав Трамп.

Говорячи про можливу мирну угоду, яка вимагатиме військову допомогу Україні у разі нового вторгнення, Трамп підкреслив, що США не повинні відігравати провідної ролі.

За його словами, основна відповідальність має лежати на європейських союзниках, а Вашингтон братиме участь разом із ними.

Також президент США заявив, що в минулому вже були ситуації, коли домовленості з Путіним зривалися через позицію Києва, і навпаки. "Думаю, зараз обидва хочуть угоди, але це ще доведеться з'ясувати", — додав він.

При цьому Трамп відмовився обіцяти збільшення підтримки України і не назвав термінів закінчення війни, наголосивши, що його пріоритет — спроба врятувати життя та уникнути ескалації.

