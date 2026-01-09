logo_ukra

Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Рубрики

МЕНЮ

Трамп надіслав черговий сигнал Путіну: чи оборонятимуть США Україну в майбутньому
НОВИНИ

Трамп надіслав черговий сигнал Путіну: чи оборонятимуть США Україну в майбутньому

Президент США заявив про готовність взяти зобов'язання щодо захисту України, якщо буде впевнений, що Росія не зважиться на нове вторгнення

9 січня 2026, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути зобов'язання Вашингтона щодо участі у майбутній обороні України, однак ув'язав таке рішення зі своєю впевненістю в тому, що Росія не спробує напасти знову. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

Трамп надіслав черговий сигнал Путіну: чи оборонятимуть США Україну в майбутньому

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я твердо переконаний, що вони не вторгатимуться знову. Інакше я б на це не погодився", — наголосив американський лідер.

Його коментар пролунав у відповідь на запитання, чи готовий він вступити у війну для захисту України у разі порушення Росією можливого перемир'я.

Видання зазначає, що заява Трампа стала найдальшою за весь час його публічних висловлювань з теми безпеки України. Тим самим він вперше фактично припустився можливості формальних зобов'язань США, нехай і в ролі підтримки, а не ключового гаранта.

У той же час Трамп дав зрозуміти, що, як і раніше, вірить у прагнення президента РФ Володимира Путіна до мирної угоди, незважаючи на відсутність прогресу після майже року переговорів.

"Я думаю, що він хоче укласти угоду. Я давно про це розмірковував", — сказав Трамп.

Говорячи про можливу мирну угоду, яка вимагатиме військову допомогу Україні у разі нового вторгнення, Трамп підкреслив, що США не повинні відігравати провідної ролі.

За його словами, основна відповідальність має лежати на європейських союзниках, а Вашингтон братиме участь разом із ними.

Також президент США заявив, що в минулому вже були ситуації, коли домовленості з Путіним зривалися через позицію Києва, і навпаки. "Думаю, зараз обидва хочуть угоди, але це ще доведеться з'ясувати", — додав він.

При цьому Трамп відмовився обіцяти збільшення підтримки України і не назвав термінів закінчення війни, наголосивши, що його пріоритет — спроба врятувати життя та уникнути ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не очікував такого від Трампа: яку свиню підклали США диктатору.




Джерело: https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-ukraine-russia.html?smid=url-share
