Трамп после переговоров с Путиным дал совет Зеленскому: что тот должен сделать

Президент США Дональд Трамп посоветовал главе украинского государства Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией. Такое заявление он сделал в интервью "Fox News" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Заключите соглашение. Надо заключить соглашение. Послушайте, Россия – очень большое государство. А они – нет. Они замечательные солдаты (речь об украинцах – ред.)", — сказал Дональд Трамп.

Он также в привычной для себя манере напомнил, что во время своего первого президентства передал Украине американские противотанковые ракеты "Джавелин".

"Но, знаете, у них также было лучшее оборудование. Знаете, у них было наше оборудование. И я дал им "Джавелины", если вы помните, во время моего первого срока", — добавил президент США.

В то же время Трамп считает, что встреча между Зеленским, Путиным и ним самим может состояться довольно скоро. Но он не уточнил, может ли это произойти, например, в течение месяца.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я был на их встрече. Я там буду", — заявил Дональд Трамп.

"У нас будет хорошая возможность сотрудничать, у нас состоялись продуктивные переговоры. Есть хороший шанс на достижение мирного урегулирования. Пока этого не произошло", — отметил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – высокопоставленное украинское должностное лицо, приближенное к президенту, сообщило, что в пятницу вечером атмосфера в ближайшем окружении Владимира Зеленского в Киеве была "напряженной".



