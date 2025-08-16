Трамп после переговоров с Путиным дал совет Зеленскому: что тот должен сделать

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп посоветовал главе украинского государства Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией. Такое заявление он сделал в интервью "Fox News" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он также в привычной для себя манере напомнил, что во время своего первого президентства передал Украине американские противотанковые ракеты "Джавелин".
В то же время Трамп считает, что встреча между Зеленским, Путиным и ним самим может состояться довольно скоро. Но он не уточнил, может ли это произойти, например, в течение месяца.
