Трамп после перепалки с Зеленским дал срочное указание: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете приказал проверить, может ли Вашингтон полностью или временно прекратить поставки оружия Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что пока что американский лидер занял выжидательную позицию – он планирует понаблюдать за дальнейшими действиями Владимира Зеленского.

Стоит отметить, издание "The Wall Street Journal" также написало, что сложная задача переговоров о прекращении войны между Украиной и Россией теперь сталкивается с еще одним настораживающим препятствием – сломанными отношениями между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

СМИ отмечает, встреча в Белом доме, которая должна была стать демонстрацией единства, переросла в скандал на камеру, в котором Зеленский утверждал, что Кремлю нельзя доверять заключение мира, а Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обвинили его в ведении войны и в том, что он не поблагодарил их за помощь США.

Кроме того, в "Reuters" отметили, что встреча Зеленского с Трампом закончилась катастрофой перед мировыми СМИ в Белом доме. Зеленский хотел убедить США не вставать на сторону Путина. А вместо этого Трамп и Вэнс набросились на него, заявив, что он проявил неуважение, что привело к новому падению отношений с важнейшим военным союзником Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — диалога Дональда Трампа и Владимира Зеленского больше не будет: как теперь остановить огонь в Украине.



