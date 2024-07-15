Трамп после покушения принял важное для себя решение

Бывший президент США Дональд Трамп переписал свою речь, которую должен был произнести на съезде Республиканской партии в Милуоки в четверг, после того, как на него было совершено покушение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Речь, которую я собирался произнести в четверг, должна была быть потрясающей", — заявил Дональд Трамп новостному изданию The Washington Examiner.

В интервью предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что теперь он призовет к новым усилиям по достижению национального единства, отметив, что к нему обращаются люди с разными политическими взглядами.

Трамп считает, что "это шанс объединить страну" и даже весь мир.

"Речь будет совсем другой, совсем другой, чем она была бы два дня назад", сказал политик.

Также Трамп вспомнил момент, когда пуля пронзила его ухо. Он сказал, что его спасло от смерти то, что он отвернулся от толпы, чтобы посмотреть на экран, на котором была показана диаграмма, на которую политик ссылался.

Напомним, что ФБР расследуют стрельбу по Трампу как убийство и возможный внутренний теракт. В общении с журналистами правоохранители сообщили, что вся имеющаяся информации у них указывает на то, что стрелок действовал один. На данный момент его мотивы неизвестны.

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"Я думаю о себе: 'Почему Трамп все еще выступает, почему его не убрали со сцены?'... и здесь раздается пять выстрелов", — цитирует ВВС одного из присутствующих, представившегося Грегом Смитом.

Очевидец рассказал, что стрелок находился на крыше хозяйственного здания на расстоянии примерно 15 метров от них, при этом была четко видна винтовка. Зрители пытались привлечь внимание полицейских в течение трех-четырех минут, но те "не понимали, что происходит".



