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Трамп посмеялся над странами, которые пытаются заключить тарифные сделки с США

Президент США заявил, что уже выстроилась очередь из стран, которые хотят заключить торговую сделку

сегодня, 07:43
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп утверждал, что его глобальная тарифная политика является "войной с миром", но спустя какое-то время сказал, что это "вовсе не война", ссылаясь на страны, которые отправляют мировых лидеров в США для переговоров и буквально умоляют заключиться с ним сделку. Свое заявление Трамп сделал во время Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне.

Трамп посмеялся над странами, которые пытаются заключить тарифные сделки с США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я действительно думаю, что война с миром, которая совсем не является войной, потому что они (лидеры государств – ред.) все идут сюда. Япония идет сюда, когда мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики", – заявил президент США.

Трамп также добавил, что он последнее время получает десятки телефонных звонков и пожеланий побыстрее провести переговоры, чтобы подписать новую сделку на более приемлемых условиях. Многие страны проявляют такие желания.

"Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр", – заявил Дональд Трамп.

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Источник: https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-administration-news-tariffs-04-08-25#cm996z19z00213b6w7na91vri
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