Американские медиа сообщают, что рост цен на нефть уже начал ощутимо влиять на жизнь обычных граждан в США. По информации CNN, удорожание энергоносителей постепенно отражается на стоимости горючего и других товаров, что вызывает недовольство среди населения. В то же время, президент Дональд Трамп пытается убедить общество, что это вынужденная и относительно небольшая цена за безопасность страны и стабильность в мире.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Таким образом, американский лидер пытается успокоить граждан, ведь в обществе растет беспокойство из-за войны на Ближнем Востоке. Политолог, руководитель аналитического центра "Политика" Олег Лесной отмечает, что последние социологические опросы демонстрируют снижение рейтинга Трампа. Значительная часть американцев скептически относится к возможным военным операциям против Ирана и опасается втягивания страны в новый продолжительный конфликт.

Эксперт отмечает, что для американского общества тема войны остается очень чувствительной. Опыт Ирака и Вьетнама сформировал сильнейший страх перед затяжными военными кампаниями. Поэтому при увеличении потерь среди американских военных общественная реакция может быть резкой, что создаст для Белого дома серьезные политические риски.

Несмотря на это, ситуация может обернуться и в пользу президента. Если Трампу удастся добиться быстрого результата или продемонстрировать победу в конфликте, он сможет представить ее как собственный политический успех и укрепить свой авторитет среди избирателей.

