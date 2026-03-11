Трамп поставив американців на межу виживання: на Заході заговорили про катастрофу у США

Американські медіа повідомляють, що зростання цін на нафту вже почало відчутно впливати на життя звичайних громадян у США. За інформацією CNN, подорожчання енергоносіїв поступово відбивається на вартості пального та інших товарів, що викликає невдоволення серед населення. Водночас президент Дональд Трамп намагається переконати суспільство, що це вимушена і відносно невелика ціна за безпеку країни та стабільність у світі.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Таким чином американський лідер намагається заспокоїти громадян, адже в суспільстві зростає занепокоєння через війну на Близькому Сході. Політолог, керівник аналітичного центру “Політика” Олег Лісний зазначає, що останні соціологічні опитування демонструють зниження рейтингу Трампа. Значна частина американців скептично ставиться до можливих військових операцій проти Ірану і побоюється втягування країни у новий тривалий конфлікт.

Експерт наголошує, що для американського суспільства тема війни залишається дуже чутливою. Досвід Іраку та В’єтнаму сформував сильний страх перед затяжними військовими кампаніями. Тому у разі збільшення втрат серед американських військових громадська реакція може бути різкою, що створить для Білого дому серйозні політичні ризики.

Попри це, ситуація може обернутися і на користь президента. Якщо Трампу вдасться досягти швидкого результату або продемонструвати перемогу у конфлікті, він зможе представити її як власний політичний успіх і зміцнити свій авторитет серед виборців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український журналіст і блогер Денис Казанський у новому відео проаналізував риторику російських військових блогерів та пропагандистів, які обговорюють перебіг так званої “СВО”. За його словами, навіть лояльні до Кремля коментатори дедалі частіше визнають, що війна Росії проти України опинилася у глухому куті.