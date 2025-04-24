Трамп поставил Европе ультиматум: о чем идет речь

Идея Дональда Трампа – закрыть глаза на российскую аннексию Крыма вызвало в Европе опасения относительно растущих разногласий с США. Это поставило европейские столицы перед мучительным выбором: продолжать поддерживать Киев или встать на сторону Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения США с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и могут сорвать саммит НАТО в конце июня", — говорится в публикации.

По словам чиновников, участвовавших в консультациях, до предложения США чиновники НАТО пытались сгладить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит лидеров альянса в Гааге будет посвящен расходам на оборону, а не войне.

При этом предложенная сделка и возможность того, что США могут выйти из переговоров, навешав обвинения Киеву и нормализовать отношения с Москвой, могут привести к размолвке между лидерами НАТО.

Как отмечает FT, надежды Европы на участие в переговорах по Украине были разрушены, когда госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи в Лондоне в среду с украинскими и европейскими чиновниками, а специальный посланник Трампа Стив Уиткофф предпочел нанести свой четвертый визит в Кремль.

Авторы публикации считают, что худшим вариантом будет, если США не смогут договориться между Украиной и Россией, и все это будет навязано Украине. Вот тогда Европе придется выбирать между Украиной и США. Такие разговоры внутри ЕС уже идут полным ходом.

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