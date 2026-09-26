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Трамп поставил Зеленскому и Путину одну задачу: до какого периода должен наступить мир

Президент США вновь заявил, что рассчитывает на прямой диалог Киева и Москвы и надеется на соглашение уже до наступления суровой зимы

26 сентября 2026, 18:38
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина договориться о завершении войны. Американский лидер заявил журналистам, что ожидает от обоих президентов готовности к переговорам и поиску компромисса.

Трамп поставил Зеленскому и Путину одну задачу: до какого периода должен наступить мир

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Знаете, чего я хочу от Зеленского? Чтобы он договорился. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским", — сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, прямой диалог двух лидеров остается необходимым условием для продвижения к завершению боевых действий. Трамп заявил, что неоднократно обсуждал ситуацию с Зеленским и рассчитывает, что в конечном итоге стороны смогут прийти к соглашению.

Американский президент также связал возможные дипломатические договоренности с приближением зимы. Он выразил надежду, что Украина и Россия смогут заключить соглашение в обозримом будущем, желательно еще до наступления наиболее холодного периода.

Заявление Трампа прозвучало на фоне активизации американских дипломатических усилий вокруг войны. В последние недели Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой возможные шаги по снижению интенсивности боевых действий, в частности прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

При этом публичные заявления сторон пока не свидетельствуют о достижении полноценной договоренности о прекращении огня. Киев продолжает настаивать на необходимости реального дипломатического процесса, тогда как боевые действия и взаимные удары продолжаются.

Трамп ранее также заявлял, что хотел бы добиться завершения войны в Украине. В начале встречи с Зеленским в Нью-Йорке украинский президент подчеркнул необходимость закончить войну как можно быстрее, до зимы, а Трамп согласился с этим приоритетом.

Таким образом, Вашингтон продолжает делать ставку на переговорный путь, однако ключевым вопросом остается готовность Москвы и Киева согласовать конкретные условия прекращения боевых действий.

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