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Трамп поставил жесткие решения относительно Путина на паузу: раскрыт циничный замысел США по Украине

Вашингтон может воздерживаться от радикального усиления давления на Москву до переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином, способных определить дальнейшую стратегию США в отношении России и Украины.

27 августа 2026, 08:20
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Клименко Елена

Вашингтон вряд ли пойдет на резкие геополитические шаги по отношению к России к переговорам президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Американская администрация возлагает большие надежды на предстоящий контакт с Пекином, поэтому старается не создавать дополнительных раздражителей в преддверии встречи. Такое мнение высказал политтехнолог Юрий Подорожний.

Трамп поставил жесткие решения относительно Путина на паузу: раскрыт циничный замысел США по Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, одним из показательных сигналов стала отсрочка рассмотрения в Конгрессе законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России. Вашингтон может сознательно оставлять пространство для маневра, поскольку от результатов диалога Трампа и Си будет зависеть дальнейшая американская стратегия не только в отношении Украины и РФ, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Трамп возлагает на эту встречу большие надежды, поэтому ничто не должно испортить его ожидания", — подчеркнул Подорожный.

Ситуацию усложняет обострение вокруг Тайваня, взаимодействие Москвы и Пхеньяна, а также всеобщая борьба США и Китая за влияние. Поэтому Вашингтон, по оценке эксперта, может избегать решений, способных сорвать договоренности с Пекином.

Особое внимание привлекают контакты между американскими и российскими спецслужбами. Канал коммуникации между руководством ЦРУ и российской внешней разведкой фактически оставался открытым после начала полномасштабной войны.

"Встречи такого уровня не просто формальность", — отмечает политтехнолог, напоминая, что контакты спецслужб нередко происходят накануне важных международных решений.

В то же время ожидать, что закрытая дипломатия заставит Кремль кардинально изменить позицию по отношению к Украине, эксперт не советует. Стратегические цели Владимира Путина остаются прежними.

"Ключевая цель Путина по отношению к Украине никуда не исчезла", — следует из оценки Подорожного.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Франции Эммануэль Макрон возглавил рейтинг мировых лидеров, к которым украинцы относятся наиболее положительно. Президент США Дональд Трамп оказался среди политиков с высоким уровнем негативного восприятия. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Rating Group.



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