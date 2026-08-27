Трамп поставив жорсткі рішення щодо Путіна на паузу: розкрито цинічний задум США щодо України

Вашингтон навряд чи піде на різкі геополітичні кроки щодо Росії до переговорів президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американська адміністрація покладає великі надії на майбутній контакт із Пекіном, тому намагається не створювати додаткових подразників напередодні зустрічі. Таку думку висловив політтехнолог Юрій Подорожній.

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За його словами, одним із показових сигналів стало відтермінування розгляду в Конгресі законопроєкту про так звані "пекельні санкції" проти Росії. Вашингтон може свідомо залишати собі простір для маневру, оскільки від результатів діалогу Трампа та Сі залежатиме подальша американська стратегія не лише щодо України та РФ, а й усього Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Трамп покладає на цю зустріч великі надії, тому ніщо не має зіпсувати його сподівання", — наголосив Подорожній.

Ситуацію ускладнює загострення навколо Тайваню, взаємодія Москви та Пхеньяна, а також загальна боротьба США і Китаю за вплив. Саме тому Вашингтон, за оцінкою експерта, може уникати рішень, здатних зірвати домовленості з Пекіном.

Окрему увагу привертають контакти між американськими та російськими спецслужбами. Канал комунікації між керівництвом ЦРУ та російською зовнішньою розвідкою фактично залишався відкритим і після початку повномасштабної війни.

"Зустрічі такого рівня не є просто формальністю", — зазначає політтехнолог, нагадуючи, що контакти спецслужб нерідко відбуваються напередодні важливих міжнародних рішень.

Водночас очікувати, що закрита дипломатія змусить Кремль кардинально змінити позицію щодо України, експерт не радить. Стратегічні цілі Володимира Путіна залишаються незмінними.

"Ключова мета Путіна щодо України нікуди не зникла", — випливає з оцінки Подорожнього.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Франції Еммануель Макрон очолив рейтинг світових лідерів, до яких українці ставляться найбільш позитивно. Натомість президент США Дональд Трамп опинився серед політиків із високим рівнем негативного сприйняття. Про це свідчать результати нового опитування Rating Group.