Трамп поставил жесткий ультиматум Мерцу через Украину: неожиданные детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп поставил жесткий ультиматум Мерцу через Украину: неожиданные детали

Издание отмечает, что глава Белого дома рассчитывает на то, что осторожные европейские партнеры пойдут по его пути.

14 октября 2025, 13:00
Президент США Дональд Трамп находится на финальном этапе принятия решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. По информации Kyiv Post, это решение имеет не только военную, но и дипломатическую цель — Вашингтон ожидает, что другие союзники, в частности Германия, последуют американскому примеру и активизируют собственную поддержку Киева.

Трамп поставил жесткий ультиматум Мерцу через Украину: неожиданные детали

Фото: из открытых источников

Речь идет прежде всего о немецких дальнобойных ракетах Taurus, по поставкам которых Берлин долго не может принять окончательное решение. Однако американское давление, по данным издания, уже повлекло за собой сдвиг: канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсудит с Трампом вопросы совместной поддержки Украины и возможные шаги для достижения мира.

Ключевым этапом этой инициативы должен стать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В пятницу он встретится с Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы договориться о расширении военной поддержки, а также обсудить стратегическое партнерство в оборонной сфере.

В частности, источники сообщают, что речь пойдет о возможном участии Украины в американской системе противоракетной обороны. Такой шаг является частью концепции Трампа – инициативы "Золотой купол для Америки", которая должна усилить защиту США от ракетных угроз, в частности гиперзвуковых, со стороны таких стран как Россия, Китай и КНДР.

Таким образом, вопрос поставки "Томагавков" выходит за пределы простой помощи Украине — он вписывается в более широкую долгосрочную стратегию безопасности США, где украинский опыт может стать важной частью оборонной модернизации.

Источник: https://www.kyivpost.com/post/62010
