Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что лидер Китая Си Цзиньпин может помочь завершить войну в Украине. Однако реальная ситуация сложнее: несмотря на заявления о нейтралитете, Китай продолжает активно поддерживать Россию как экономически, так и дипломатично, что ставит под сомнение его роль как потенциального миротворца. Об этом сообщает CNN.

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Хотя Трамп, вероятно, осложнил свою стратегию по организации мира в Украине вместе с Си, введение 10%-й пошлины на китайский импорт может стать препятствием, война, однако, может стать редкой темой для сотрудничества. Это особенно важно, поскольку Пекин пытается избежать обострения торговых споров.

"Учитывая важность американо-китайских отношений, если Трамп сочтет сотрудничество Китая одной из наиболее важных проблем, которая может улучшить отношения между США и Китаем, думаю, Китай будет заинтересован... и мог бы сыграть полезную роль", — отметила директор китайской программы Stimson Center Юнь Сунь.

Однако она также подчеркнула, что Китай опасается взрывать свои отношения с Россией.

Пекин давно пытается позиционировать себя как возможного посредника в мирных переговорах, предлагая собственные, хотя и всеобщие инициативы. Тем не менее на Западе эти усилия воспринимаются скептически, поскольку Китай продолжает поддерживать Россию.

Для Си Цзиньпина такие шаги могут быть рискованными, поскольку ослабление партнерства с Россией подорвало бы одну из ключевых стратегических опор его внешней политики, которую он рассматривает как средство противодействия Западу и инструмент изменения глобального баланса сил в пользу Китая.

Также стоит отметить, что место Си за столом переговоров может быть тем, где Путин, а не Трамп будет иметь надежного партнера. Согласно аналитикам, США придется учесть эту реальность во избежание изоляции европейских союзников или не принять решение, которое будет неприемлемо для Украины.

"Реальный результат, которого Китай пытается избежать — это чрезмерно ослабленная Россия, поскольку это может оставить Пекин без важного стратегического партнера", — отметил доцент Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.

Как уже писали "Комментарии", пропагандистские российские медиа сообщили, что президент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву 9 мая. В последний раз он присутствовал на подобных мероприятиях десять лет назад. В то же время, с началом полномасштабного вторжения России большинство мировых лидеров отказались от визитов в Кремль.