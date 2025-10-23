Трамп пойдет на крайний шаг из-за войны Путина в Украине: о чем речь

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время запланированной встречи с главой КНР Си Цзиньпином планирует обсудить войну России в Украине.

Фото: из открытых источников

"Я намерен поговорить с ним о путях прекращения войны между Россией и Украиной, это вопрос нефти, энергетики или других аспектов. Думаю, он будет открыт к дискуссии", — цитирует Трампа CNN.

Также Трамп убежден, что Си имеет возможность повлиять на президента России Владимира Путина в этом вопросе.

"Я считаю, что Си может существенно повлиять на Путина, а также на многих других лидеров. Он — серьезная фигура и мощный руководитель великого государства. Поэтому этот разговор об Украине и России будет очень важным", — подчеркнул американский президент.

Кроме того, Трамп заявил о намерении договориться с Китаем по ключевым вопросам, в том числе поставки редкоземельных металлов и, возможно, ядерной программы.

Напомним, что ранее сообщалось о возможной встрече Трампа с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 31 октября — 1 ноября.

Ранее Трамп также сообщил об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным, хотя их переговоры, по словам Трампа, проходят конструктивно, но не приносят результатов.

Относительно поставок Украине ракет "Томагавк" Трамп отметил, что для обучения их использованию нужно около полугода и подчеркнул, что США не будут запускать эти ракеты.

Как уже писали "Комментарии", Россия систематически пытается оставить Украину без тепла и света в осенне-зимний период, применяя тактику массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Этот подход Кремля уже использовался во время двух предыдущих отопительных сезонов, однако тогда попытки дестабилизировать энергоснабжение не добились желаемых результатов.