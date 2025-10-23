Трамп піде на крайній крок через війну Путіна в Україні: про що мова

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час запланованої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном планує обговорити війну Росії в Україні.

Фото: з відкритих джерел

"Я маю намір поговорити з ним про шляхи припинення війни між Росією та Україною, чи це питання нафти, енергетики або інших аспектів. Думаю, він буде відкритий до дискусії", — цитує Трампа CNN.

Також Трамп висловив переконання, що Сі має можливість вплинути на президента Росії Володимира Путіна у цьому питанні.

"Я вважаю, що Сі може суттєво вплинути на Путіна, а також на багатьох інших лідерів. Він — поважна постать і потужний керівник великої держави. Тож ця розмова про Україну та Росію буде дуже важливою", — підкреслив американський президент.

Крім того, Трамп заявив про намір домовитись із Китаєм щодо ключових питань, зокрема постачання рідкоземельних металів та, можливо, ядерної програми.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про можливу зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном під час саміту країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 31 жовтня — 1 листопада.

Раніше Трамп також повідомив про скасування запланованої зустрічі з Володимиром Путіним, хоча їхні перемовини, за словами Трампа, проходять конструктивно, але не дають результатів.

Щодо постачання Україні ракет "Томагавк" Трамп зазначив, що для навчання їх використанню потрібно близько півроку, і наголосив, що США не будуть запускати ці ракети.

Як вже писали "Коментарі", Росія систематично намагається залишити Україну без тепла і світла в осінньо-зимовий період, застосовуючи тактику масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Цей підхід Кремля вже використовувався під час двох попередніх опалювальних сезонів, однак тоді спроби дестабілізувати енергопостачання не досягли бажаних результатів.