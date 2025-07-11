Трамп пойдет по пути Байдена: к чему теперь нужно готовиться Украине

Президент США Дональд Трамп впервые за время второй каденции планирует использовать президентские полномочия (PDA) для поставки вооружения Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это свидетельствует о новой заинтересованности президента США в защите Украины. Команда Трампа определит, какое оружие из американских запасов можно отправить в Украину в рамках этой программы.

Один из источников сообщил, что речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов.

Журналисты напомнили, что на днях Дональд Трамп заявил, что США пришлют Украине больше оружия. Источники предполагают, что новый пакет вооружения может включать ракеты к Patriot и ракеты средней дальности. Однако решение о точном перечне оборудования еще не принято – это должно произойти на встрече в четверг.

"До сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, санкционированное бывшим президентом Джо Байденом, который был решительным сторонником Киева. Президентские полномочия на сокращение вооружений позволяют президенту брать вооружение из своих запасов, чтобы помочь союзникам в чрезвычайных ситуациях", – объясняется в материале.

Пентагон и Белый дом не сразу ответили на запрос о комментариях.

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