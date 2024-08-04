Трамп поздравил Путина: рассказал о позоре США

Дональд Трамп отреагировал на самый большой со времен холодной войны обмен заключенными между Западом и Россией. Бывший президент США считает, что это очередная победа Путина и позор для американцев.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время митинга в Атланте выступил с речью, в которой поздравил российского диктатора Владимира Путина, считая, что тот совершил выгодное для себя соглашение.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одно замечательное соглашение. Мы вернули наших людей обратно, но мы заключили плохие, ужасные соглашения. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создали ли мы плохой прецедент", — сказал Трамп.

Еще до своего выступления Трамп критиковал обмен заключенными с Россией. В своей социальной сети Truth Social лидер республиканцев задал несколько риторических вопросов, в частности, как много людей Запад должен отдать Путину, получает ли Россия за это деньги, а также почему США отпускает бандитов и убийц. По словам Трампа, такие вещи стали позором для США.

"Мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками. Наши переговорщики всегда позорят нас", — пишет Трамп.

Бывший президент США заявил, что он освободил многих заложников и не дал никаких денег другой стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обмененный российский оппозиционер в одном из первых публичных интервью рассказал о необходимости защитить граждан России.

Также "Комментарии" писали о том, что показал большой обмен между Западом и Россией и даст ли это толчок к переговорам для окончания войны в Украине.