Трамп поздравил Путина: рассказал о позоре США

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Slava Kot
Дональд Трамп отреагировал на самый большой со времен холодной войны обмен заключенными между Западом и Россией. Бывший президент США считает, что это очередная победа Путина и позор для американцев.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время митинга в Атланте выступил с речью, в которой поздравил российского диктатора Владимира Путина, считая, что тот совершил выгодное для себя соглашение.
Еще до своего выступления Трамп критиковал обмен заключенными с Россией. В своей социальной сети Truth Social лидер республиканцев задал несколько риторических вопросов, в частности, как много людей Запад должен отдать Путину, получает ли Россия за это деньги, а также почему США отпускает бандитов и убийц. По словам Трампа, такие вещи стали позором для США.
Бывший президент США заявил, что он освободил многих заложников и не дал никаких денег другой стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обмененный российский оппозиционер в одном из первых публичных интервью рассказал о необходимости защитить граждан России.
Также "Комментарии" писали о том, что показал большой обмен между Западом и Россией и даст ли это толчок к переговорам для окончания войны в Украине.
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