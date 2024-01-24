Трамп приближается к победе и покорил еще один штат в США

Дональд Трамп стал победителем на выборах кандидата от Республиканской партии до президентских выборов в ноябре 2024 года – на этот раз в штате Нью-Гэмпшир.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как информирует Reuters , по результатам подсчетов большей части бюллетеней, Трамп получил примерно 54% и значительно оторвался от своей главной соперницы Ники Гейли, имеющей 43% голосов. Это вторая победа Трампа после этого. как он победил в штате Айова на прошлой неделе, что дает ему больше шансов в ответном соревновании за президентский пост с нынешним президентом Джо Байденом в ноябре.

Ники Гейли, экс-посол Соединенных Штатов в ООН, признает преимущество Трампа, но заявляет, что "гонки еще не закончились".

"Еще будет голосование в десятках штатов и следующим является мой милый штат Южная Каролина", — сказала она, намекнув, что получит поддержку в штате, где ее когда-то избрали губернатором.

Представители избирательного штаба Ники Гейли во вторник заявили, что она будет продолжать участие в партийных выборах в так называемый Супервторник, 5 марта, когда однажды во всех 16 штатах республиканцы будут определять, кого они хотят выдвинуть своим кандидатом на президентских выборах осенью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трюдо рассказал, что больше всего пугает в возможном президентстве Трампа . Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство готовится к возможному возвращению 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом. Джастин Трюдо заявил, что Дональд Трамп "олицетворяет неопределенность".

Он отметил, что Канаде удавалось управлять отношениями с Дональдом Трампом, показывая, что Оттава и Вашингтон могут обеспечить общий экономический рост.