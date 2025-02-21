Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин планируют встречу в Москве 9 мая, чтобы поучаствовать в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

Дональд Трамп в Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает французское издание Le Point .

Как отмечают журналисты, для Путина 9 мая является ключевым днем, поскольку победа во Второй мировой войне, которую сначала присвоил себе Советский Союз, а затем Россия, позволяет ему утверждать, что именно СССР спас мир.

"По нашим источникам, в этот день на трибунах в Москве будет особый гость – Дональд Трамп. Но какую именно победу они будут праздновать в 2025 году? Не столько союзников 1945 года, сколько их совместное соглашение по мирным переговорам по Украине, которые, согласно плану Келлога, должны завершиться именно 9 мая".

Авторы статьи отмечают: если Трамп и Путин реализуют свои намерения, эта дата станет символом их триумфа. К тому же, если 9 мая будет объявлено о "победе" над Украиной, это усилит один из главных кремлевских нарративов о "нацистской Украине", которым Путин оправдывает войну.

"Трамп поки не застосував метод "зведення до Гітлера" проти українців, але вже назвав Зеленського диктатором і звинуватив його у розв'язанні війни. Відсвяткувати перемогу над українцями 9 травня, за збігом дат, ефектно вписати Другу світову війну в історію перемоги над українцями, було б способом продемонструвати усьому світові доказ слів Путіна про фашистів в Україні", – зазначають автори статті.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трампа завербовал КГБ еще в 1987 году . История о связях Дональда Трампа с советскими спецслужбами приобрела новый поворот после заявлений эксглавы КНБ Казахстана Альнура Мусаева. По его словам, еще до распада СССР Трамп стал объектом вербовки КГБ, получив псевдоним "Краснов". Эти рассказы заставляют задуматься о том, какие тайны может скрывать политический путь президента США.

Альнур Мусаев, служивший в 6-м управлении КГБ, рассказал на своей странице в Facebook, что именно в 1987 году Дональд Трамп стал объектом внимания советских спецслужб. По словам Мусаева, его отдел имел целью привлекать бизнесменов из капиталистических стран, а Трамп был идеальным кандидатом для вербовки.



