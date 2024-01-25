Трамп пригрозил инакомыслящим: его конкурентка резко отреагировала

Бывший президент Дональд Трамп пригрозил всем тем, кто совершает пожертвования для политической кампании его соперницы от Республиканской партии Никки Хейли. Трамп заявил, что они будут "навсегда исключены из лагеря MAGA". Хейли же произнесла одну из самых острых речей против Дональда Трампа.



Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото из открытых источников

Дональд Трамп победил на праймериз в Нью-Гэмпшире и надеялся, что это станет поводом для снятия Никки Хейли во внутрипартийной гонке по единому кандидату от республиканцев на президентских выборах. Однако бывшая госпожа посол США в ООН заявила, что продолжит свою кампанию, что и разозлило Трампа.

"Когда я баллотировался на должность и выиграл, я заметил, что "доноры" проигравшего кандидата сразу приходили ко мне и хотели "помочь". Это стандарт в политике, но больше не для меня", — написал Трамп в своей социальной сети Truth и заявил о посредственности Хейли, отметив, что у нее "птичий мозг".

Таким образом, Трамп пытается оказывать давление на инакомыслящих, чтобы заблокировать их пожертвования на кампанию своей конкурентки Никки Хейли. Кроме того, Трамп заявил, что в случае его победы на выборах президента США она окажется "под следствием".

Хейли резко отреагировала на заявления Трампа, отметив, что у него есть судебные дела, проблемы с психологической компетентностью, а также обвинила Трампа в проигрыше выборов в 2020 году. Кроме того, Никки Гейли призвала в таком случае поддерживать ее, а не бывшего президента США.



"Ну в таком случае… сделайте пожертвования здесь. Поехали!", — написала Хейли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Никки Хейли критикует Трампа и назвала его неудачником.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который назвал своего главного конкурента на президентских выборах США.