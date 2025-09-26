logo

Трамп пригрозил пальцем жене Мелании на борту вертолета (ВИДЕО)

Супруги Трамп были замечены во время ссоры в вертолете

26 сентября 2025, 12:03
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Дональда и Меланию Трамп зафиксировали во время неудобного разговора на борту вертолета Marine One , где президент помахал пальцем своей жене, а первая леди качала головой.

Трамп пригрозил пальцем жене Мелании на борту вертолета (ВИДЕО)

Трамп пригрозил пальцем жене Мелании на борту вертолета (ВИДЕО)

Видео было снято в среду вечером, когда пара возвращалась из Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью -Йорке . Mail .

В какой-то момент 79-летний президент указывает пальцем на 55-летнюю Меланию, пока пара продолжает разговор, сидя друг напротив друга.

Видео заканчивается тем, как пара выходит из Marine One и в конце концов соединяется, держась за руки, когда они идут по южной лужайке Белого дома.

Трамп пригрозил пальцем жене Мелании на борту вертолета (ВИДЕО) - фото 2

                                                                     

Издание Daily Mail обратилось в Белый дом за комментарием.

Ранее в этом году Трамп дал президенту Франции Эммануэлю Макрону несколько советов по браку после шокирующих кадров, на которых супруга Брижит толкает президента Франции в лицо.

Этот момент зафиксировали мировые СМИ, когда Макроны прибыли в Ханой. На кадрах, снятых на взлете, можно увидеть, как руки Брижит Макрон отталкивают Макрона на борту президентского самолета.

"Было видео, на котором первая леди Франции дает пощечину своему мужу Эммануэлю Макрону", — спросил президента корреспондент Fox Новости . "Имеете ли вы какие-либо советы по браку от мировых лидеров к мировым лидерам?"

Трамп, который был женат трижды, пошутил в ответ: "Убедитесь, что дверь остается закрытой".



