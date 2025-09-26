Дональда та Меланію Трамп зафіксували під час незручної розмови на борту вертольоту Marine One, де президент помахав пальцем своїй дружині, а перша леді хитала головою.

Трамп пригрозив пальцем дружині Меланії на борту вертольоту (ВІДЕО)

Відео було знято в середу ввечері, коли пара поверталася з Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, передає Daily Mail.

В якийсь момент 79-річний президент вказує пальцем на 55-річну Меланію, поки пара продовжує розмову, сидячи один навпроти одного.

Відео закінчується тим, як пара виходить з Marine One і врешті-решт з'єднується, тримаючись за руки, коли вони йдуть південною галявиною Білого дому.





Видання Daily Mail звернулося до Білого дому за коментарем.

Раніше цього року Трамп дав президенту Франції Еммануелю Макрону кілька порад щодо шлюбу після шокуючих кадрів, на яких дружина Бріжит штовхає президента Франції в обличчя.

Цей момент зафіксували світові ЗМІ, коли Макрони прибули до Ханоя. На кадрах, знятих на злітній смузі, можна побачити, як руки Бріжит Макрон відштовхують Макрона на борту президентського літака.

"Було відео, на якому перша леді Франції дає ляпаса своєму чоловікові Еммануелю Макрону", — запитав президента кореспондент Fox News. "Чи маєте ви якісь поради щодо шлюбу від світових лідерів до світових лідерів?"

Трамп, який був одружений тричі, пожартував у відповідь: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".