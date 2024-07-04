Трамп пригрозил Си Цзиньпину перед выборами: как он будет действовать

В преддверии выборов Дональд Трамп и его главные советники по внешней политике пригрозили президенту Китая Си Цзиньпину проводить более агрессивную политику США в отношении Китая. Об этом сообщает The Hill.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Бывшие высокопоставленные чиновники администрации Трампа, которые, вероятно, будут работать в его второй администрации, выступают за более масштабное наращивание военной мощи США в Азии и пошлины на китайский импорт. Мэтт Поттинджер, бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности, призвал увеличить оборонный бюджет Америки на 800 миллиардов долларов. Он аргументирует это необходимостью помощи Украине в оборонной войне против России и сдерживания китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Роберт О'Брайен, экс-советник Трампа по национальной безопасности, предложил развернуть весь корпус морской пехоты в Тихом океане, нарастить противоракетную оборону и флот истребителей, а также опрокинуть авианосец ВМС из Атлантики в Тихий океан.

Трамп уже давно высказывается жестко о Китае, хотя иногда выражал восхищение силой Си Цзиньпина как лидера. Теперь же, на фоне избирательной кампании, риторика Трампа и его советников ужесточается, отражая их желание усилить военное присутствие США в Азии и экономическое давление на Китай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Трамп может поставить Украине ультиматум . Экс-глава Белого дома и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласится быстро завершить войну. Такой материал издало "Politico". В очередной раз пришлось реагировать даже президенту Зеленскому, который призвал Трампа показать сегодня его план окончания войны.