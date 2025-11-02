Трамп пригрозил военным вторжением США в Африку

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить американских военных в Нигерию, если власти страны "не остановит убийства христиан". Заявление появилось 1 ноября в его социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп написал, что поручил Пентагону разработать возможный план нападения, заявив, что в Нигерии якобы существуют нападения на христиан.

"Если правительство Нигерии продолжит разрешать убийства христиан, США немедленно прекратят любую помощь и поддержку Нигерии и, вполне возможно, вторгнутся в эту поруганную страну с "оружием в руках", чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасающие зверства", — заявил Трамп.

Президент США добавил, что возможные военные действия будут "быстрыми, жестокими и сладкими", сравнив их с нападениями исламистских боевиков, обвиненных в преследовании христиан.

В сообщении в X Гегсет поддержал угрозы Дональда Трампа в адрес нигерийских мусульманских групп, которые якобы в одностороннем порядке совершающих нападения на местных христиан.

"Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии — и где бы то ни было — должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Или правительство Нигерии защищает христиан, или мы убиваем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", — написал Гегсет.

Угроза прозвучала на следующий день после того, как Трамп объявил о внесении Нигерии в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность" из-за преследований по религиозному признаку. Этот список формирует Государственный департамент США по мониторингу нарушений свободы вероисповедания в мире.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу отреагировал на заявление Трампа, раскритиковав решение включить страну в этот список. Он заявил, что подобные обвинения "не соответствуют реальности" и подрывают усилия Нигерии по борьбе с религиозным экстремизмом.

