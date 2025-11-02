Трамп пригрозив військовим вторгненням США до Африки

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити американських військових до Нігерії, якщо влада країни "не зупинить убивства християн". Заява з’явилася 1 листопада у його соціальній мережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп написав, що доручив Пентагону розробити можливий план нападу, заявивши, що в Нігерії нібито існують напади на християн.

"Якщо уряд Нігерії продовжить дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і, цілком можливо, вторгнуться в цю зганьблену країну з "зброєю в руках", щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", — заявив Трамп.

Президент США додав, що можливі військові дії будуть "швидкими, жорстокими і солодкими", порівнявши їх із нападами ісламістських бойовиків, яких звинуватив у переслідуванні християн.

У дописі в X Гегсет підтримав погрози Дональда Трампа на адресу нігерійських мусульманських груп, які нібито в односторонньому порядку скоюють напади на місцевих християн.

"Так, сер. Вбивства невинних християн у Нігерії — і будь-де інде — повинні негайно припинитися. Міністерство війни готується до дій. Або уряд Нігерії захищає християн, або ми вбиваємо ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", — написав Гегсет.

Погроза пролунала наступного дня після того, як Трамп оголосив про внесення Нігерії до списку "країн, що викликають особливе занепокоєння" через переслідування за релігійною ознакою. Цей список формує Державний департамент США для моніторингу порушень свободи віросповідання у світі.

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу відреагував на заяву Трампа, розкритикувавши рішення включити країну до цього списку. Він заявив, що подібні звинувачення "не відповідають реальності" та підривають зусилля Нігерії у боротьбі з релігійним екстремізмом.

