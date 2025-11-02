Трамп пригрозив військовим вторгненням США до Африки

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити американських військових до Нігерії, якщо влада країни "не зупинить убивства християн". Заява з’явилася 1 листопада у його соціальній мережі Truth Social.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп написав, що доручив Пентагону розробити можливий план нападу, заявивши, що в Нігерії нібито існують напади на християн.
Президент США додав, що можливі військові дії будуть "швидкими, жорстокими і солодкими", порівнявши їх із нападами ісламістських бойовиків, яких звинуватив у переслідуванні християн.
У дописі в X Гегсет підтримав погрози Дональда Трампа на адресу нігерійських мусульманських груп, які нібито в односторонньому порядку скоюють напади на місцевих християн.
Погроза пролунала наступного дня після того, як Трамп оголосив про внесення Нігерії до списку "країн, що викликають особливе занепокоєння" через переслідування за релігійною ознакою. Цей список формує Державний департамент США для моніторингу порушень свободи віросповідання у світі.
Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу відреагував на заяву Трампа, розкритикувавши рішення включити країну до цього списку. Він заявив, що подібні звинувачення "не відповідають реальності" та підривають зусилля Нігерії у боротьбі з релігійним екстремізмом.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп висловив територіальні претензії до Гренландії.
Також "Коментарі" писали, що США готові до початку ударів по Венесуелі.